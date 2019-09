Škola v Loděnici chystá pro žáky kompletně zrekonstruované dílny

Na kompletně rekonstruované dílny včetně nového vybavení se mohou těšit žáci Základní školy v Loděnici. Škola totiž získala dotaci, která umožnila rekonstrukci budovy: tedy sanace stěn, podlah, vybudování nových podlah a zateplení budovy. „Zednické práce vyšly na více jak 900 tisíc korun,“ uvedl ředitel školy Václav Veverka.

První část se tedy nesla ve stavebním duchu. Nyní ale bude následovat pořízení technického vybavení v hodnotě přes 1,3 milionu korun. „První část je hotová, na začátku října dostaneme nové kompletní vybavení od německého výrobce,“ poznamenal ředitel.

Pro žáky to znamená nové ponky, ale i ruční vybavení na opracování dřeva, železa i plastu. Školáci budou mít k dispozici ruční akumulátorové nástroje. „Když už vybavujeme nové dílny, chtěli jsme, aby to bylo vše moderně vybavené s nějakým výhledem do budoucnosti,“ vysvětlil ředitel Václav Veverka.

Na řadě škol se totiž odehrává pilotáž nového vyučovacího programu Technika. Ten by mě. Podle ředitele nastoupit do škol asi za dva roky. „Vycházeli jsme tedy z toho, aby děti měly možnost seznámit se s nástroji pro opracování dřeva, kovu i plastů,“ podotkl.

Celkem vyšly nové dílny na zhruba 2,5 milionu korun. Škola se zaměřuje na techniku i v širším měřítku: v letošním roce opět bude škola zájemců nabízet kroužek s názvem Robotika je hra. Nabídne termín kroužku jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé.

Prvňáčci ze Základní školy v Loděnici. Foto: DENÍK/Michal Bílek

