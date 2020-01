V lochovické škole rekonstruují přírodovědnou učebnu

Na úplnou rekonstrukci přírodovědné učebny a zajištění bezbariérového přístupu do školy se může těšit Základní škola v Lochovicích. Získala na to finanční prostředky z Místní akční skupiny Karlštejnsko. Uvedlo to ředitelka školy Radka Hlaváčová.

Zastaralá učebna tak dostane přeměnu do moderní učebny s IT vybavením a speciálním softwarem, všechně přírodovědného a chemického vybavení.

Škole se daří i v tom ohledu, že narůstá počet dětí. „Bezesporu to je dáno tím, že se hodně staví, jsme spádová škola, ale školu vyhledávají i díky tomu, že máme nízký počet žáků ve třídě,“ uvedla ředitelka. Jak vysvětlila, škola umí poskytnout podpůrná opatření dětem, které mají specifické poruchy učení. Na škole pracuje pět asistentů pedagoga.

Škola získala i peníze z fondu Šablony II, peníze letos využijí na nákup IT technologií a další vzdělávání pedagogických pracovníků, stejně jako personální zajištění pozice školního asistenta. Ten poskytne podporu znevýhodněným žákům, nebo žákům ohroženým školním neúspěchem.