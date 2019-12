V Základní škole Neumětely prošla rekonstrukcí počítačová učebna

Novým vybavením počítačové učebny se může chlubit Základní škola Neumětely. Výměnou prošlo několik počítačů, ty škola využívá pro přímou výuku žáků. Investic je ale v posledních letech ve škole více, ředitel školy Martin Henyš si pochvaluje spolupráci s obcí.

V minulosti škola pořídila například výškově nastavitelné lavice, zrekonstruovala vnějšek budovy, ale třeba i vnitřek v podobě opraveného sociálního zázemí. „Jelikož je školní budova ze sedmdesátých let minulého století, kdy byla stavěna v Akci Z, potřebuje neustálou údržbu a postupné rekonstrukce. Díky skvělému přístupu obce se do budovy hodně investuje,“ uvedl ředitel.

Plánů je do budoucna samozřejmě více, ale vše závisí na penězích, vysvětluje ředitel Martin Henyš. „Byla by potřebná celková rekonstrukce vodovodního řádu, což půjde do statisíců. Kdyby byly peníze, koupili bychom do školní kuchyně konvektomat. V současné době pan starosta rozjel akci Dešťovka, ve které hodláme do záchytných nádrží jímat dešťovou vodu ze střech celé školy a využívat ji v letních měsících pro zavlažování nejen školní zahrady, ale i zeleně v obci,“ řekl k dalším plánům.

Vedení školy uvažuje také o dalším zvelebení školní zahrady, konkrétně by šlo o výměnu starého živého plotu kvůli odhlučnění a snížení prašnosti na školní zahradě, současně by mohli nainstalovat další herní a výukové prvky. Školáci by tak mohli novinky využívat od dubna do záři, za příznivého počasí vy mohli využívat zahradu i k výuce venku.