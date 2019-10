Základní škola Hýskov chce vybudovat školní zahradu

Školní zahrady pro pěstování bylinek by se mohli dočkat děti navštěvující Základní školu Hýskov. V současné době jsou na místě dvě prolézačky a pískové doskočiště. Právě to by se mohlo brzy změnit, řekla ředitelka školy Lenka Štětková.

Škola prošla nedávno i rekonstrukcí v podobě přestavby staré kůlny na novou šatnu pro školáky z třetího až pátého ročníku. „Plánujeme úpravu příjezdové cesty ke škole,“ naznačila. Ve škole se tak chtějí pomocí zřízení zahrádky věnovat environmentálnímu vzdělávání dětí.

Stejně tak jsou na pořadu dne dílny. Problém je ale ten, že je škola limitovaná místem. „Bohužel na to ve škole nemáme prostory, pouze učebny. Protože se nám navýšil počet dětí, není tolik možností. Máme ale polytechnickou výchovu, co se týká práce se stavebnicemi,“ řekla ředitelka.

V současné době má škola 123 žáků. „Hýskov se rozrůstá, v obci je velká výstavba, stěhují se sem rodiny s malými dětmi,“ vysvětlila ředitelka Lenka Štětková.

Ve škole využívají pro výuku i výpočetní techniku. Vyučování tak zpestří třeba interaktivní tabule. „Vedle toho ale nemáme problém zapojit děti do sportovních, vědomostních a výtvarných soutěží. Hodně dětí navštěvuje i školní družinu, kterou máme zcela zaplněnou,“ podotkla ředitelka. Rozhodně tak podle ní nehrozí to, že by se děti chtěly bavit pouze pomocí tabletů a mobilů.

Prvňáčci z Hýskova ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Michal Bílek

