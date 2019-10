Základní škola v Tetíně dokončuje rekonstrukci školní budovy

Do Základní školy Tetín chodí v současné době téměř 80 žáků, kdy se tento počet blíží maximální kapacitě. Vedení školy už několik let uvažuje o tom, že by zřídilo i druhý stupeň. V současné době má ale škola pět tříd.

Jak uvedla ředitelka Jitka Štencová, rozšíření o druhý stupeň by žákům pomohlo. V Berouně je ve školách málo míst a žáci se podle jejích slov mají problémy dostat na druhý stupeň ve městě.

V letošním roce se na škole dokončuje zateplení, nová fasáde, ventilace a výměna některých oken a dveří. „Vloni jsme dokončili projekt, kdy nám vznikla z půdních prostorů nová učebna, škola se stala bezbariérovou,“ řekla ředitelka Jitka Štencová.

V nové učebně se žáci učí přírodovědu a vlastivědu. Současně funguje jako odborná laboratoř, kde jsou pomůcky za zhruba 1,8 milionu korun.

Ve třídách se učí zhruba po 15 žácích, v každé třídě jsou až dvě tři děti se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je dětem k dispozici asistent.

Základní škola v Tetíně: třída 1.A. Foto: DENÍK/Michal Bílek

