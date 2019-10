Základní škola ve Vráži přistavěla dvě nové třídy

Dvě nové třídy přeměnili z půdy v Základní škole ve Vráži v roce 2019. Škola tím řešila potřebu navýšit kapacitu, investice celkem vyšla zhruba na 8 milionů korun. Ta žákům nabízí i možnost relaxace na vyvýšených pódiích v nových třídách. Uvedla to ředitelka školy Hana Laňová.

„Základní škola a mateřská škola je malotřídní školou, celkově má v tomto roce 39 žáků a 51 dětí ve školce. Školní družinu navštěvuje 38 žáků,“ řekla.

Každá třída je podle jejích slov vybavená interaktivní tabulí a počítačem, což učitelé využívají ve výuce. „Upřednostňujeme zážitkové a projektové vyučování, ve škole panuje rodinná atmosféra,“ řekla Hana Laňová.

Škola disponuje zahradou, děti tedy mají v rámci pracovního vyučování i práce na pozemku. „Většina škol to vůbec nepreferuje, ale myslím si, že v běžném životě se jim to neztratí, když budou vědět, jak zasadit květinu. Věnujeme se i rukodělným činnostem pro motoriku,“ podotkla.

Škola by mohla získat i další pozemek, kde by chtěla ředitelka Hana Laňová vybudovat relaxační a sportovní část, která by navazovala na současnou zahradu.

Prvňáčci v Základní škole ve Vráži ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Michal Bílek

