Základní škole Komenského se daří v mnoha oblastech

Základní škola, Beroun-Závodí, Komenského 249 je počtem žáků nejmenší školou v Berouně. Neznamená to však, že žáci této školy dosahují nemalých úspěchů ve sportovních soutěžích, jazykových či přírodovědných olympiádách.

Můžeme se pochlubit, že v naší škole máme reprezentanty České republiky v různých sportovních disciplínách. Škola je zapojena do řady projektů (Obědy do školy – Women for women, Ovoce do škol, Společné svačinky, Regionální vlastivěda, Klub mladého diváka, OVOV a další).

V rámci Adopce na dálku podporujeme naši indickou spolužačku, která díky naší pomoci může studovat. Název našeho školního vzdělávacího programu se jmenuje „I já to dokážu“, je v něm vyjádřeno, že každý žák – žákyně školy má právo na úspěch a všichni pedagogičtí pracovníci pro to dělají maximum.

Hana Kohohorská, ředitelka