Škola v Chyňavě prošla rekonstrukcí jídelny i vybavení

V Základní a mateřské škole v Chyňavě každým rokem narůstá počet žáků. V současné době je v letošním prvním ročníku 22 dětí. „To je optimální počet pro první třídu,“ zhodnotila situaci ředitelka školy Vladimíra Hamousová.

Učebna první třídy prošla před nástupem prvňáčků rozsáhlou rekonstrukcí. „Ta byla ze stavebního pohledu financována obcí, vybavení bylo pořízeno z rozpočtu školy,“ podotkla ředitelka. Prvňáčci tak mají k dispozici velmi krásné lavice a židle.

Přes prázdniny se toho ale opravovalo více: kancelář hospodářky, jídelna má kompletně nový nábytek, prošla i stavebními úpravami. „Obec zajistila do školní kuchyně nové spotřebiče,“ uvedla Vladimíra Hamousová.

Už ke konci loňského školního roku ve škole začali budovat dílny, s pomocí sponzorů pořídili pět pracovních stolů osazených svěráky.

„Rodiče byli tak vstřícní, že nakoupili potřebný materiál a náčiní. Snažíme se soustředit se na praktické činnosti v dílnách, v odpoledních hodinách to využívá i školní družina,“ řekla ředitelka školy Vladimíra Hamousová. Ta polytechnickou praktickou činnost považuje za zásadní. „Děti by měly umět alespoň základní věci,“ poznamenala.

Třídy jsou ve škole vybavené interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici tablety a notebooky. „Snažíme se je používat v rozumném rozsahu pro výuku. Techniku a vývoj nezastavíme, děti s ní musí umět pracovat. Současně vidím velkou výzvu v tom naučit je pracovat manuálně,“ uvedla ředitelka.

Škola je také zapojená do skupiny Debrujáři, kdy jezdí do Německa na pobyty. „Vrátili jsme se z týdenního pobytu zaměřeného na astronomii, hodně jsme tam využily schopnosti v rukodělné oblasti, kdy děti vyřezávaly rakety, které pouštěly a ty létaly až do výšky 300 metrů,“ vyprávěla.

Děti se i chystají do Střediska ekologické výchovy na Čabárně, kde je pro ně připravený projekt zaměřený na ekologii a ochranu životního prostředí.

Prvňáčci z Chyňavy ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Michal Bílek

