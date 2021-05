V Chyňavě na Statku U Merlina se v neděli 9. května zase ozýval dětský smích, když zde měli po roční pauze sokolníci z pražského rodinného spolku Penthea představení letových ukázek dravců. A den nato mohu vyzvednout přítelkyni před galantérií, kam se šla podívat na novou jarní kolekci. Věci si nemusí brát přes výdejní okénko na vyzkoušení domů a případně je zase složitě vracet.

A v neposlední řadě jsem si mohl včera večer sednout na zahrádku restaurace a vychutnat si výborné točené pivo z oroseného skla, ne z plastového kelímku někde na stojáka. Lidé už tak nemusí pokoutně vyhledávat zapadlé lokály v okolních vesnicích, kde si minimálně za poslední dva víkendy nikdo s vládními nařízeními nelámal hlavu.

Jaro je tu, léto přichází a život se tak konečně vrací k nějakému normálu. Osobně ale za to nejsem vděčný. Jsem jen rád. Protože člověk by neměl být vládě vděčný za to, že mu po náramně zpackaném protipandemickém plánu s laskavostí vrací kus svobody až za tak dlouhou dobu.

Očkovaní ale jede obstojným tempem, populace je také slušně promořena a máme tu i testování a trasování. V neposlední řadě virus nemá rád vedra. Pevně tedy věřím, že máme za sebou úplně poslední lockdown. Tak tedy: "Na zdraví!" A pojďme fandit českým hokejistům.