Redaktor Berounského deníku Radek R. Kaša. | Foto: archiv Radka R. Kaši

Obyvatelé Berouna si mají od Nového roku kvůli zvednutým poplatkům za likvidaci odpadu sáhnout hlouběji do kapes. Z dosavadních 700 korun to bude rovná tisícovka za osobu na rok. Navíc zdražení přišlo v tu nejnevhodnější dobu, a to jak kvůli pandemii, kdy je spousta rodin ekonomicky zdecimovaná, tak i faktu, že Beroun již potřetí za sebou zvítězil v krajské soutěži obcí My třídíme nejlépe.