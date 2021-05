Premiér nezažil ve čtvrtek v Lysé nad Labem, kam přijel nahánět volební hlasy, úplně idylické ráno. Hned po jeho příjezdu na náměstíčku skandoval jeden z místních slogan „Hanba hanba, estébáků banda“. Když si pak společně s ministryní financí prohlédli dům s osmi sociálními byty, který se slavnostně otvíral, postavili se před mikrofony a kamery novinářů.

Tiskovku moderovala jedna z místních slečen ve slušivé červené sukni. To, že příjmení ministryně v jejím podání rozhodně neznělo jako Schillerová, by se dalo přeslechnout. To se stane. Když pak ale Babiše představila jako vicepremiéra pro ekonomické otázky a ministra financí, začali ji se zájmem poslouchat všichni přítomní. Andrej B. se zpod roušky ohradil, že je už nějaký pátek premiérem. Ovšem ta maková panenka mu s ledovým klidem odpověděla, že si tohle našla na internetu! A měl to.

Možná by příště internetová surfařka v červené sukýnce mohla Babiše rovnou představit jako zástupce podniku zahraničního obchodu v Maroku. To na síti jistě najde taky.