Jenže rošt z jednoho z nich zaujal jakéhosi koumáka, že by mu zřejmě mohl lépe posloužit na jeho zahradě. Tak si pro něj jednoho dne přišel.

Podobně zase zmizelo ruční cyklistické nářadí ze servisního sloupku u cyklověže, které si zde spokojeně viselo na ocelových lankách. To byla výborná věc pro každého, kdo si zapomněl doma vlastní a třeba potřeboval rychle seřídit přehazovačku. Jednoho dne se ale někdo rozhodl vylepšit svůj domácí cykloservis a vydal se s kleštičkami na lup.

Zloději trápí Beroun: tentokrát zmizelo cyklistické nářadí a grilovací rošt

Často se snažím pochopit myšlení takovýchto lidí. Co se jim tak honí hlavou, že si dají tu práci a vyrazí na výpravu si zase urvat nějaký kus pro sebe? Možná se chtějí pochlubit okolí, jak to zase dobře vymysleli. Možná si ještě nesou „břímě“ minulého režimu, když se razilo heslo „kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu“.

GLOSA: A zase ty piktogramy

Myslím ale, že v dnešní době to je spíše naopak. Troufnu si totiž tvrdit, že svým jednáním tito jedinci okrádají především sami sebe a třeba své děti či rodiče, protože se takto ztracené věci musí znovu koupit, udělat nějaká opatření, aby je zase někdo nevzal, a nechat je na místo nainstalovat. A to stojí nemalé peníze. Totiž podobné drobné krádeže, společně s opravami všelijak zničeného městského mobiliáře, stojí v Berouně odhadem až několik set tisíc korun ročně. Za to už by se například dal pořídit nějaký ten hrací prvek na dětské hřiště nebo třeba nové lavičky podél Berounky.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.