Jak ale ekonomové na Kalouskův výrok trefně poukázali, za prožrané příležitosti mohli v tu dobu především politici svými nekoncepčními a populistickými kroky, které vedly k zadlužování, nikoliv k úsporám a chytrým investicím.

Ekonomika už klesá

Tehdy se nežilo lehce a najednou to tu je zas. Tentokrát jsme se probrali z mnohem horšího večírku, při kterém jsme pro změnu prožrali ruský plyn. Opět kvůli letargickým politikům, které si mimochodem volíme, musíme najednou tuto závislost bolestivě léčit.

Zatímco před deseti lety textař Michal Horáček Kalouskovi vzkázal, že na rozdíl od něj kolem sebe vidí spoustu pracovitých lidí, a takových si dnes a denně všímám také. Pouze s jejich zásluhou nyní nalézáme úsporná řešení, kde to jde, abychom drahotu přežili důstojně.

Má si vláda brát od lidí?

V Jincích to je například nové zařízení, které umí biologický odpad z domácností a kal z čističky, jež se draze vyvážely na skládky, přepracovat na užitečný kompost. Městys ročně ušetří miliony korun a jako bonus i životní prostředí. V berounském aquaparku to je zase systém Rewat, který umí zrecyklovat jinak dosud do kanalizace vypouštěnou vodu. Tisíce litrů vody nepřijde vniveč a miliony zůstanou doma.

Zcela na plynu závislá hořovická teplárna zase chystá do výroby tepla zapojit obnovitelné zdroje. A mohl bych pokračovat. Je to tedy o těchto postupných krůčcích, jež stojí na pracovitých a inteligentních lidech, kterým by politici měli především vytvářet podhoubí k práci. Jen tak se z krize dostaneme co nejdříve a silnější.