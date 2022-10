Tím by celkem podle odsunuli vítěze voleb do opozičních lavic. Jaký by tento krok vyslal signál vůči voličům? Zcela jistě by se jednalo o pohrdání vůlí voličů, bez jakékoliv schopnosti sebereflexe.

V Berouně volby vyhráli Beroun sobě. Postaví koalici?

Vítězem se letos stalo hnutí Beroun sobě a povinností dalších subjektů je vstoupit zodpovědně do vyjednávání, na jejichž konci vzejde silná a funkční koalice. Tečka. Zauvažujeme-li tedy, možná i trochu naivně, že si v zastupitelské demokracii volíme své zástupce skrze politické subjekty, s jejichž programem jsme se ztotožnili, ti by tedy měli reprezentovat náš hlas a činit tak co nejlépe podle svého vědomí a svědomí. V tomto konkrétním případě tedy s cílem posunout Beroun dál, nikoliv uspokojit vlastní zájmy.

Noví zastupitelé by tak měli respektovat, jak byly karty rozdány, nepolitikařit a dát dohromady takové vedení, které ve městě v následujících čtyřech letech konečně odblokuje řešení palčivých témat, jakými jsou například přeplněné školy a školky či jižní obchvat.