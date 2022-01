Svědectví nebo vzkazy o tom, že svět vykolejil, řítí se do záhuby a my jsme jen pasivní pasažéři, přináší čím dál více lidí. Naposledy jedna citově vyděračská pivovarská reklama.

Ano, svět se rozhodně někam posouvá. A také zásadně proměňuje. Nové technologie, léky, způsoby cestování, úpravy krajiny. To vše se nám děje přímo před očima a není divu, že zejména starší generaci, zvyklé na relativně pomalejší tempo druhé poloviny minulého století, se to jeví tak, že svět se zbláznil.

Stejně tak se to jeví těm, kteří si nedokážou poskládat jednotlivé dílky běhu současného světa do přehledné mozaiky. Naopak jim to utváří v hlavě chaos, v němž se nevyznají. Za vydatné pomoci dalšího nového fenoménu, dezinformačních fabrik, nejsou schopni zachytit rychlost a podstatu dějů. Snadno tak propadnou spikleneckým teoriím, přestanou věřit všemu včetně osvědčených vědeckých a morálních autorit, a výsledkem jsou třeba antivaxeři nebo extremisté.

Ponechme stranou filozofický náhled na směřování vývoje naší planety. Jestli jde lidstvo správnou, nebo špatnou cestou, to se my už nedozvíme. V našich silách je pouze snaha o ovlivnění konkrétních věcí tak, abychom planetu nepředali dalším generacím zdevastovanou. Aby ještě na dlouho byla dobrým místem k žití.

Základním předpokladem ale je uvědomit si, že svět se nezbláznil. Svět běží podle toho, jaký vliv má na něj člověk. Jak se do světa člověkem volá, tak se ze světa ozývá. Změny jsou zkrátka součástí životního pohybu, a ač by si to řada milovníků klidnějších včerejšků přála, zastavit se nedají. Smrádek a teplíčko nikdy nevydrží dlouho. A tak je to dobře.

Řiďme se tedy pouze první částí vzkazu ze zmíněné pivovarské reklamy. Držme se! Ale svět se nezbláznil. Otáčí se přesně tak, jak je mu to vlastní a vždycky bude.