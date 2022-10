Komunální volby v Hořovicích přinesly výrazné změny. Politické zemětřesení, které se městem prohnalo, sesadilo dosluhujícího starostu Jiřího Peřinu, jenž neobhájil ani mandát zastupitele. Úřad by tak v nejbližších dnech měla převzít Věra Veverková, která do voleb vedla uskupení SNK Horovize, jež před volbami vzešlo ze stejnojmenného spolku.

Budoucí starostka vidí výsledek voleb jako projev delší nespokojenosti občanů města. To navíc vůbec poprvé povedou pouze ženy, když by se novými místostarostkami měly stát Eva Kaufmanová za ODS a Věra Eschnerová z SNK Horovize.

V Hořovicích se tak zásadně promění vedení a nová koalice jde do následujícího volebního období s odhodláním věci měnit. Alespoň takto své záměry komunikují navenek. A plány jsou vskutku ambiciózní, kdy programové průniky nové trojkoalice například chtějí především větší zapojení opozice a veřejnosti do dění ve městě. „Opravdu chceme tu radnici otevřít, aby zde byla pro lidi. Zároveň chceme, aby v komisích zasedli i lidé z veřejnosti, kteří jako odborníci daný obor ovládají a jsou též nezávislí,“ slíbila už minulý týden Veverková. V Hořovicích by mimo jiné také rádi „navlékli transparentní kabát“ výběrovým řízením v rámci investičních akcí.

To je úplná píseň pro uši a poezie pro oči, jeden by si pomyslel. Skoro jako science-fiction, když se politici rozhodnou pracovat otevřeně. Jako přirozený optimista si tedy přeji, aby se Hořovicím v příštích čtyřech letech tyto ambice zhmotnily. Nové vedení ale čeká spousta práce a bude určitě velmi zajímavé celý vývoj sledovat. Zda se mise zdařila, to se dozvíme minimálně za čtyři roky, kdy voliči dostanou příležitost novým „třem mušketýrkám“ vystavit vysvědčení.