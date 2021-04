Epidemie na Berounsku (respektive v celé zemi) zpomalila a můžeme si oddechnout, že drastická protipandemická opatření, jakkoliv nám byla nepříjemná, zafungovala. Toho 1. března jsme si jen těžko dokázali představit, že se toho někdy dočkáme.

Nicméně neusněme na vavřínech, protože, i když v jedné bitvě vyhráváme, válka stále trvá. Ačkoliv už to možná zní jako ohraná písnička mluvit stále o osobní zodpovědnosti, ta nám, veřejnosti, ale byla opět svěřena. To jsme přeci chtěli, ne?

Ředitele hořovické nemocnice Michala Průšu i přes odvolaný stav hromadného ohrožení osob stále trápí vysoký počet pacientů s těžkým průběhem nemoci. On sám ale věří, že se počty začnou snižovat, pokud budou nadále trvat hygienicko-epidemiologická opatření, která omezí šíření viru.

Čili ta opatření hlavně musíme dodržovat my sami i v tomto čase rozvolnění, jinak jsou jednoduše k ničemu. Jinými slovy, ano, zase je to na každém z nás. Zajděme si tedy na farmářské trhy, vyražme za rodinou do jiného okresu, ale dělejme tak hlavně s nutnou dávkou osobní zodpovědnosti. Protože jinak se stejně rychle může všechno opět zavřít, nemocnice znovu přeplnit a všichni se ocitneme zase na začátku.