Volby nevyhrávají pouze získané hlasy od voličů, ale také povolební matematika. Ta to nakonec v Berouně rozhodla tak, že navzdory vítězi voleb, subjektu Beroun sobě, bude v jedenáctičlenné těsné většině pokračovat staronová koalice ve spojení ODS, Nezávislí Berouňáci a ANO. To je holt demokracie a těm, kterým tento stav nevyhovuje, nezbývá nic jiného, než to respektovat. Je po boji a dejme tedy samozvanému vítězi prostor na pokračování ve vedení města.

Beroun dál povedou starostka Chalupová a místostarostové Mišina a Tomčo

Dále nicméně demokratické principy narazily, alespoň tedy co se týče ustavujícího zasedání. Napětí mezi koaličním a opozičním táborem by se v sálu dalo krájet a vyvrcholilo tím, že vládnoucí strany nepustily do finančního výboru ani jednoho opozičního uchazeče a kontrolní výbor jim nebyl většinově přenechán tak, jak to obvykle bývá slušností. A co víc, starostka za ODS přednesla nominaci kandidáta do kontrolního výboru, jenž byl navržen komunisty, kteří ani v zastupitelstvu nezasedli. Ten byl posléze zvolen.

Možná ještě horší byla skutečnost, jak nedůstojně celé setkání proběhlo. Nezazněla hymna České republiky. A kde byly květiny pro členky nového zastupitelstva, když se skládal slib? Po zvolení nové starostky by jeden marně čekal potlesk. Zastupitelé byli vyzýváni, aby při hlasování „drželi ručičky nad hlavou“ a perličkou byla reakce z koaličního tábora „já se po…ru“, kterou mikrofony neměly zachytit, když opozice na předsedu finančního výboru navrhla svoji kandidátku.

Video: "Já se pose…". Záznam ze zastupitelstva v Berouně baví sociální sítě

Podtrženo sečteno, jestli se v takovém duchu budou odehrávat i následující zasedání zastupitelstva, je se opravdu na co těšit.