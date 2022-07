Letos Piknik vysoko nastavenou laťku minimálně dorovná, když na stejném místě zahraje francouzské elektronické duo Iphaze nebo zajímavé české hudební těleso Mutanti hledaj východisko i řada lokálních kapel. Budou na to mít ale bohužel o hodinku méně času.

A to proto, že příslušná vyhláška podobnou výjimku neumožňuje. Lze totiž pouze aktualizovat celou vyhlášku. Podnět nicméně alespoň přiměl zastupitele zamyslet se nad současným systémem udělování podobných povolení. Berounští politici se najednou probrali a zjistili, že dosavadní praxe je nedostačující a prakticky neumožňuje, aby byly nové akce na seznam vyvolených přidány.

Na berounském zastupitelském plénu tak objevili Ameriku. Alespoň tedy našli konsenzus, že je potřeba místní vyhlášku každoročně aktualizovat a nabídnout tím prostor novým kulturním akcím.

Například v sousedním okresním městě příbramské zastupitelstvo podobnou praxi pohodlně provozuje už několik let. Tam mají pořadatelé termín k podání žádostí do konce března. Ty jsou v dalším měsíci vyhodnoceny a případně zařazeny do návrhu vyhlášky, která je poté předána zastupitelstvu ke schválení.

Chtělo by to, vážení berounští zastupitelé, více se kolem sebe dívat. A navíc s přihlédnutím k tomu, jak kultura poslední dva roky trpěla, začít pružněji reagovat.Uvidíme po podzimních volbách, kdo z nově zvoleného zastupitelstva tuto - v Berouně skutečně revoluční - myšlenku znovu oživí.