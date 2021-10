Zde ovšem vstává odpovědnost druhá, a sice volit s rozvahou a vlastně i odvahou. Náš první polistopadový prezident Václav Havel už dávno varoval, před populismem, aniž by tehdy toto slovo bylo tak skloňováno jako dnes. Tenkrát v roce 1992 pro Československou televizi snažně lid žádal, aby se vyvarovali politiků, kteří slibují všechno za všechny vyřešit, jež mají diktátorské sklony, které se snoubí s chutí po moci.

Nicméně aniž si to všichni uvědomujeme, politika je přímou součástí našich životů, ať chceme, či ne. Jevit tak nezájem o politické dění je hrubou osobní nezodpovědností, a výmluva, že není letos z čeho volit je nicotná. Úplně každý si najdeme politické hnutí či stranu, která nám aspoň trochu sedne.

Ano, zastupitelská demokracie je v mnoha směrech nedokonalá, ale je to zatím ta nejlepší forma svobodného zřízení, které tu máme. S ním také přichází i osobní zodpovědnost, vlastně dvě, jež jsou tak často pomíjena. Mnohdy slýchávám od lidí v mém okolí, že je politika nezajímá a že na volby kašlou, volit nechodí a ani letos se nebudou obtěžovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.