Oficiálnímu zahájení provozu věže chyběla lokální osobnost, která je s cyklistikou nějak spřízněna. Důležitější ale je, že tento významný den okořenila plodná a emotivní diskuse mezi místostarostou Michalem Mišinou a odborníkem na světlo Hynkem Medřickým o tom, proč věž má, či nemá svítit, a proč svítila (modře). Tomu několik dní předtím předcházela neméně výživná veřejná diskuse na Facebooku, které se oba pánové také zúčastnili.

Všichni mají kus pravdy a řešení je někde uprostřed. Navíc se vynořují další informace, naznačující, že tam to LED osvětlení údajně nemělo během kolaudace vůbec být. Což světelné dohadování slušně přihřívá. Jenže se dosud ještě nikdo nepozastavil nad tím, že věž stojí v prostorách jasně, byť žlutě, osvětleného autobusového a vlakového nádraží.

Ano, současný světelný smog zastaralého urbanistického osvětlení, modré světlo obzvlášť, je problém pro nás všechny bez výjimky – lidi, zvířata, hmyz, stromy i rostliny. Je to břemeno, které si neseme z minulosti a které budeme muset dříve nebo později odstranit. Řešení se nabízí například po vzoru Norska, kde třicet kilometrů od Osla úspěšně testují jednu z několika „smart“ možností, a sice adaptivní technologii Comlight.

Řešme tedy světelný smog koncepčně a přestaňme samotnou věž „šikanovat“, když už tu jednou je. Jako by byl přes to všechno její primární účel totálně ignorován, což je škoda. Otázkou ovšem je, za co město utratí příštích šestnáct mega. Za nějaký „smart city“ světelný koncept? Možná už je na čase.

Do té doby zhasnout, prosím.