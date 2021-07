Manželé Ciprovi z Králova Dvora vlastní firmu na zemní práce, prodej a odvoz stavebního materiálu. K dispozici mají základní těžkou techniku, bobcata a nákladní sklápěčku, kterou neváhali na vlastní náklady přemístit do přes 300 kilometrů vzdáleného, tornádem zdecimovaného Pánova a posléze do Mikulčic. Na obou místech dali techniku k dispozici během odklízecích prací. Společně s nimi vyjela i parta Romů z Bíliny a další dva dobrovolníci, Jiří Prošek ze Svaté a Milan Pavlík z Králova Dvora.

Na Moravě byli pomáhat také dva kamarádi Michal Bergl z Nižboru a Vít Šícha z Hýskova. Oba mají vlastní zaměstnání a sami se ještě navíc věnují řemeslnické práci. Umí tak kolem domu udělat prakticky cokoliv. K cestě se rozhodli hned druhý den ráno po katastrofě. Přispěl jim na ni Michal Fišer z Hýskova, který dokázal i narychlo nashromáždit různé potřebné věci. V sobotu v devět ráno byli už v Mikulčicích, kde strávili celý víkend. Do tornádem postiženého místa se chtějí vrátit.

Všichni tito lidé, a velmi pravděpodobně řada dalších z Berounska, o nichž nevíme, ukázali obrovský kus lidskosti a solidarity s lidmi, o kterých by nejspíše nikdy neslyšeli, ba je někdy vůbec potkali. Na rozdíl od některých politiků si tam jeli hlavně vyhrnout rukávy a opravdu makat. Někteří z nich tak činí i v tuto chvíli. Všem patří obrovské uznání a dík, protože lidskost a solidarita je to, co nás dělá lidmi, a vytváří tak zdravou, silnou a vyspělou společnost.