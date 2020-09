A výsledky bezpečnostní akce ukázaly, že je potřeba na cyklisty ve městě dohlížet častěji. Z celkem osmnácti prohřešků jich osm bylo vážných a měly společný důvod – alkohol. Což není lichotivá bilance, na druhou stranu potvrdila veřejně známý fakt, že kola a i zmíněná elektrokola, jsou ve městě využívána i jako dopravní prostředek pro cestu z hospody.

Přelomový objev to jistě není. Ruku na srdce, kdo z nás si při jízdě na kole nějaký ten půllitřík chmelového moku nedá, zvláště po náročném stoupání, skvělém obědě, večeři anebo jen na doplnění energie či osvěžení. Na druhou stranu je potřeba mít stále na paměti, že i cyklista je účastníkem silničního provozu a vztahují se na něho patřičné zákony, tedy i nulová tolerance alkoholu.

I když někteří zapřisáhlí cyklisté berou akci policistů a strážníků jako formu „buzerace“, jedná se spíše o reakci mužů zákona na chování některých individuí, kteří mají potřebu v opilosti dělat nepořádek, obtěžovat druhé a provokovat. „Buzerace“ to bude ve chvíli, kdy budou policisté kontrolovat cyklisty více, nebo minimálně stejně jako řidiče motorových vozidel, stát na cyklostezkách a rozdávat pokuty. Do té doby je to pouze reakce. Reakce na stížnosti těch slušných.