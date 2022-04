Pokud pomineme Karlštejn, právě v Mořině se nachází pravděpodobně nejvíce navštěvovaná část území krasu, kterou je starý lom Velká Amerika a jeho okolí. Minulý týden zde proběhla akce Ukliďme Česko, kdy 50 účastníků sesbíralo na 600 kg odpadu. Od lidí se v místě nashromáždily například tisíce použitých roušek, vlhčených i nevlhčených kapesníčků, plechovek i obalů od svačin.

To je naprosto příšerné zjištění, když si uvědomíme, jak cennou oblastí Český kras je. Vyskytuje se tu významná teplomilná květena i zvířena a rovněž se zde nalézá velké množství vzácných geologických profilů a světově významných nalezišť zkamenělin.

Proč lidé chodí do přírody za odpočinkem, když si poté z navštíveného místa dělají odpadkový koš? Vždycky mi nedá se zamyslet, co jednoho vede k tomu, že bez přemýšlení po sobě nechá hromádku smetí, jen co se rozhodne po kochání zvednout a odejít. Možná to, že to po nich někdo zvedne? To je tak krátkozraké, když si vezmeme v úvahu, že když už si dal tu práci tam ten bordel donést.