A v některých lidech, když místo času ve svém domě trávili podstatnou část na odlehlejším místě, tato zkušenost evidentně projevila touhu vrátit se do přírody, kde neslyšíte denní městský hluk v podobně projíždějících nákladních vozidel, autobusu a podobně. Jenže. Spousta lidí, ačkoliv se v současné ekonomicky nejisté době rozhodla zadlužit, dostává od realitních makléřů strohou odpověď: Chaty nejsou. A sehnat pozemek s přístřeškem na přespání poblíž řeky Berounky, či v nedotčené přírodě Křivoklátska, se pomalu stává zaměstnáním na plný úvazek.

Rozhodně ale není důvod k zoufání. Říká se, že kdo hledá, určitě jednou najde, ale bude to těžké. Kdo totiž v měsíci přemýšlel o prodeji svého letního sídla, dost možná změnil názor. Pokud už jste se viděli o prázdniny v novém letním sídle s vidinou klidného odpočinku, zkuste v letošním roce zavítat například do nějakého kempu, penzionu. Pravda, není to tak pohodlné jako být ve vlastním, ale nejen že poznáte něco nového a třeba vás cestová nová zkušenost zaujme, zároveň pomůžete majitelům v těžké ekonomické době.