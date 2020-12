Jsou vzkazem. Vzkazem, že život se úplně nezastavil, že i v době, která přeje spíš omezování a zavírání, něco vzniká. Něco normálního, užitečného, potřebného.

Města a vesnice dál investují, obyvatelé výsledky využívají a používají. Tak to má být a radnice by na to neměly zapomínat.

Lidé by zase neměli ztrácet ze zřetele horizont všedních věcí, které nás vytrhují z chandry nebezpečné nemoci. Každou takovou obyčejnou věcí si můžeme udělat radost. Nastupovat do autobusu nebo vlaku na hezkém místě, projít se do přírody a nekřižovat nebezpečnou silnici…

Není moudré pandemii kolem nás podceňovat a kašlat na bezpečnost svou a hlavně okolí. Stejně tak ale není dobré vypnout ten malý svět ve svém okolí a schovat se neprodyšně před velkým světem. Oba extrémy nemají být vlastní lidem ani jejich zástupcům na radnicích.

Stejně jako se mnozí těší na svátky a setkání s přáteli, těší se třeba část jednoho města konečně na kanalizaci, jinde zase na nové chodníky podél silnic nebo opravené mosty.

Ať bude situace s koronavirem v dalších měsících či letech jakákoli, zaslouží si všichni ty malé, obecní novinky. A zaslouží si starosty a radní, kteří složí pestrý obecní svět z těch zdánlivých maličkostí, jako jsou opravené chodníky nebo vyvezené popelnice.