Z návštěvy ZŠ Komárov si jednoduše nesu přesvědčení, že tento povyk na sociálních sítích je jen umělou hysterií. Minulé pondělí, kdy byl první den návratů dětí do škol, jsem následoval třídní učitelku 1. A Ilonu Hoškovou, která společně s vedoucí družiny Pavlínou Jánskou zahájila testovací půlhodinku před začátkem vyučování.

Ve třídě panovala pohodová nálada a prvňáčci seděli jak přibití, když pozorně naslouchali instrukcím, které obě pedagožky předávaly. Čekal jsem hlavně na tu část, jak jim vysvětlí, co se bude dít, když se na testu náhodou objeví dvě čárky.

Ten den sice nikdo pozitivní nebyl, ale z toho, co jsem vypozoroval, si jsem jistý, že by se žádná psychická újma nekonala. Díky naprosto výbornému přístupu pedagožek děti do jednoho snadno pochopily, že by se nic hrozného nedělo. Naopak se rády pochlubily, že to byl pro ně zajímavý zážitek, že se nebály a „že by se ani nebály, kdyby byly pozitivní.“

Čili je to jen a jen o přístupu a profesionalitě pedagogů a jsem přesvědčen, že to podobně proběhlo i na ostatních školách v regionu. Za tak úžasnou empatii a trpělivost patří oběma dámám a dětem za jejich statečnost to pomyslné facebookové „wow“.