Vrátím se ještě k projektu Revolution train, takzvanému drogovému vlaku, který už šest let brázdí města po celé republice a zaměřuje se na prevenci návykových látek a kriminalitu s nimi spojenou. Před dvěma týdny 165 metrů dlouhá souprava zavítala také do Berouna a Hořovic. Za tímto vskutku působivým počinem stojí Pavel Tůma, který do vlaku promítl osobní životní zkušenost, kdy ztratil kamaráda, který se předávkoval pervitinem.

Tento příběh je v jednotlivých vozech velice barvitě vyprávěn a především děti základních škol jej mají možnost prožít v působivém interaktivním prostředí – drsnou realitu světa drog, v němž se málokdy dočkáme happyendu. Za mě jde o naprosto výbornou školní pomůcku jak mladým ukázat, že na drogách fakticky není nic cool – ať už to jsou cigarety a alkohol nebo třeba heroin či pervitin.

Při mé návštěvě mě Tůma seznámil se skutečností, že ministerstvo školství je spíše proti konceptu jeho drogového vlaku. V jejich stanovisku argumentují hlavně tím, že se jejich postoj více ztotožňuje s iniciativami, jež cílovou skupinu nezastrašují a jsou pozitivně orientovány. Osobně si myslím, že přehnaná ochrana dětí před obrazem reality je vlastně kontraproduktivní. Na drogách není nic pozitivního a není moudré si u tohoto tématu nasazovat růžové brýle. Děti by tak měly jasně vidět, kam až to může zajít – musí se to jen dávkovat úměrně k jejich věku.

Pamatuji si, jak jsme v deváté třídě základní školy v rámci naší hodiny prevence drog koukali na dnes již kultovní snímek Trainspotting. Nikdo se nad tím ani chvilku nepozastavil, že bychom neměli, že je to moc syrové. Podstatou bylo k nám dostat co nejrealističtější obraz toho, že právě v případě snímku od Dannyho Boyla bude fakt lepší, když se heroinu, a vůbec drogám, úplně vyhneme. A podobně, moderněji a hezky česky to dělá právě Revolution train, který za svou dobu působení navštívilo už přes 200 tisíc především mladých lidí. Snaha jej odstavit byla a je tak spíše proti nám všem.