Město Beroun v nejbližší době vyplatí všímavému občanovi 15 tisíc korun jako odměnu za to, že přispěl k dopadení partičky sprejerů, která poškodila lavičky na Městské hoře. Tuto finanční motivaci město nabízí už šest let a od té doby ji za podobných okolností vyplatilo už čtyřikrát.

Když jsem v souvislosti s tímto tématem vyrazil do berounských ulic, abych některá sprejery zničená místa nafotil, nestačil jsem se divit, kolik jich je.

KOMENTÁŘ: Nebuďme krátkozrací. Na Čechy se nezapomíná

Na první pohled je skoro nezaznamenáme. A je na to jednoduché vysvětlení. Když totiž ve známém prostředí vyrazíme na rutinní cestu do práce, za koníčky nebo přáteli, většinou se pohybujeme místy, která dokonale známe. Prostředí je tak uloženo v paměti a většinou už detaily okolí příliš nevnímáme. Vidíme je, víme o nich, ale náš mozek je vytěsní. V psychologii se tento proces nazývá selektivní filtrace nebo selektivní pozornost. Bez ní bychom asi zešíleli, protože nelze vnímat naplno všechno zároveň, když do procesu vedle zraku vstupují také naše další čtyři smysly.

Ve známém prostředí tak vypínáme i vnímání různých detailů třeba v podobě posprejovaných domů, plotů a zdí.

Jakmile jsem tedy selektivní pozornost nastavil na cokoli, co je ve městě posprejované, docela mě to omráčilo. Stačí si projet pouze Plzeňskou ulici a člověku je až smutno, kolik je toho zničeného. A to není jen Plzeňská, tagy a graffiti jsou prakticky na každém druhém objektu ve městě. Není to hezký pohled a těžko se hledají slušná slova. Za nelegální graffiti by tak měly padat minimálně exemplární finanční tresty v desítkách až stovkách tisíc korun.