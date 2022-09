Město Beroun i přes opakované tvrzení místostarosty Michala Mišiny nikdy nemělo sjednanoudotaci na jižní obchvat města, která měla navíc údajně být přesunuta do Králova Dvora, kde se za ní měla stavět zdejší část objízdné komunikace. Dementoval to jak starosta Králova Dvora Petr Vychodil, tak i dokument vyžádaný přes „stošestku“ opozičním berounský zastupitelem Martinem Veselým.

Dobře, stalo se. Věc se vlastně mohla koneckonců vysvětlit jinak, možná i s trochou toho popela na hlavě, a jelo by se dál. To ale nebyl tento případ. Pan místostarosta si za svým tvrzením stál až do poslední minuty, které mu měl „de facto“ potvrdit právě i krajský radní Karel Bendl. Nepotvrdil. Středočeský kraj jasně řekl, že něco takového je nesmysl.

Komentář: Jsme v horké části volební kampaně. Držme emoce na uzdě

Nemůžu pochopit, proč se někdo s tak relativně triviální věcí takhle střílí do nohy. Nutí mě to analogicky připomenout chování samotného šéfa hnutí ANO, za které byl Michal Mišina před čtyřmi lety zvolen. Andrej Babiš do médií denně opakuje své lživé domněnky tak dlouho, až se téměř stávají pravdou, i když nikdy nikdy nebudou. Nějak to nicméně u něj prostě funguje a stále mu to zhruba třicet procent voličů „baští“. Tohle ale v komunální politice nikdy nemůže fungovat. Zde se nejde „schovat“ za silná vyjádření, s kterými se lze jen těžko ztotožnit, protože komunální politika je právě až moc osobní.

K tomu se nabízí otázka: Když někdo tímto způsobem podává nepravdy o takové poměrně banální věci, jaké světlo to pak hází na celou berounskou radnici? Zde se ale zastavím, dál bych si totiž nedovolil se pouštět do mělkých a nepodložených spekulací.

Co ale zůstává zjevné, že takovéto jednání silně podlamuje důvěryhodnost celého vedení. Tohle je prostě na pomyslný ručník do ringu.