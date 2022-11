Při nedávné cestě do Prahy jsem před budovou ministerstva vnitra narazil na plachtu, na které byly vyvěšeny česká a ukrajinská vlajka spolu s vakem na mrtvoly, v němž byl vyobrazen ruský prezident Vladimír Putin. Tento Rakušanův nápad vyvolal u nás i v zahraničí rozporuplné reakce. Nesouhlasili s ním ani někteří politici vládnoucí pětikoalice, někdo jej ale naopak vítal.

To, co se děje na Ukrajině, je odsouzeníhodné. Válka je zlo, při kterém umírá spousta nevinných civilistů, ale i vojáků, z nichž mnozí by na bojišti nejraději nebyli. Ale neměli na vybranou. Většina světa stojí za Ukrajinou. Ale i symbolika má své meze.

Myslím, že Česká republika dala už od začátku války dostatečně najevo, koho v ní podporuje. Čeští občané, firmy i úřady nabízejí ukrajinským uprchlíkům ubytování, humanitární sbírky běžely už od prvních válečných dnů, na řadě míst se objevily ukrajinské vlajky, které vídáme i více než půl roku po začátku konfliktu.

Proč ale spojovat českou vlajku s Putinovou mrtvolou? Ten se vznikem samostatného Československa nemá nic společného. Všichni víme, co se na východ od nás děje, všichni víme, jaké je to neštěstí a snad všichni si přejeme, alespoň doufám, aby co nejdříve zavládl mír.

Ten by se měly zúčastněné státy i ostatní mocnosti pokusit vyjednat co nejdříve, aby události na Ukrajině nepřerostly ve světový, nedejbože jaderný konflikt.

Negativních emocí a nenávisti je ve společnostiza poslední roky i tak dost. Sounáležitost s válkou sužovanou zemí se dá vyjádřit mnohými způsoby, ale tento byl vyloženě nešťastný.