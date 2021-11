Vládní snaha o udržení šíření epidemie pod kontrolou nabrala další zvrhlý rozměr. Odpuzující kampaň po vzoru odstrašujících obrázků na krabičkách cigaret prolétla ve formě drastických vyobrazení lidí umírajících na covidových odděleních. Naši politici za tímto zoufalým krokem vidí další způsob jak přesvědčit lidi k vakcinaci. Jediné, co se ale povedlo, že se společnost ještě více polarizovala.

Lékař, biochemik a vysokoškolský pedagog Jan Trnka řekl pro Český rozhlas Plus, že taková kampaň na něj působí velmi nepříjemně. S tím se ztotožňuji, protože nutit lidi do očkování s použitím nátlaku strachem je přinejmenším neetické. Jak ale u neočkovaných změnit názor?

Velké téma je nyní zase testování; plošně se vrací do škol a náš budoucí velvyslanec ve Finsku volá po úplném zrušení antigenních a ponechání jen PCR testů. Vedle toho silným argumentem antivaxerů je, že očkovaný jedinec také může virus šířit. To především platí u delta varianty, kdy o této skutečnosti už v srpnu informovala předběžná studie na serveru medRxiv.org.

„Rozhodující faktor je, že může být pravdou, že očkované osoby mohou také šířit virus. Neví se ale, jaká je jejich relativní role v celkovém komunitním šíření,“ uvedl spoluautor studie Thomas Friedrich, virolog z Wisconsinské univerzity v Madisonu.

Naše vláda ale s očkovanými zachází jako s absolutně bezinfekčními osobami a šikanuje jen ty „neposlušné“. Co když ale očkovaní hrají celkem významnou roli v šíření viru? Tak, jak se tomu stalo na jedné nejmenované škole v Berouně.

Zjistíme to jedině tak, že je také začneme testovat. Jenže s tím rozdílem, že by očkovaní měli testovaní placené ze zdravotního pojištění, protože se přinejmenším rozhodli vystavit určitému riziku s vírou a ochotou pomoct s pandemií co nejdřív zatočit. A tohle by mohla být relativně fér, nenásilná cesta jak přimět další lidi k vakcinaci.