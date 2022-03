V poslední době nicméně narážím na reakce některých našich spoluobčanů, kteří se například pohoršují nad tím, že některé sbírky mají na seznamu také sladkosti pro děti či šminky pro ukrajinské ženy a dívky. V jiných případech lidé odsuzují, že měli někteří běženci darované věci odmítnout. Dalším zase vadí, že si k nám dovolí přijít se smartphonem; a běda jim, když si přijedou vlastním drahým SUV.

Pomalu a jistě střízlivíme z euforie solidarity a se zděšením zjišťujeme, že se od nás většina Ukrajinců nijak neliší. A měli by snad? Jen proto, že právnička Daryna z Kyjeva, která našla útočiště v Hudlicích, utíká před válkou, si hned musí natáhnout odrbané tepláky, zahodit mobil, nemalovat se a konečně vypadat jako „dokonalý“ uprchlík?

Smutný pohled: Válka se promítá i do kreseb dětí, místo zvířátek kreslí tanky

Ukrajinci jsou Evropani stejně jako my, momentálně s tím rozdílem, že to auto, mobil a pár dalších věcí je kolikrát všechno, co jim zůstalo. A ruku na srdce, kdo z nás by se chtěl navléknout do kdejakého odnošeného hadru, co někdo vyřadil?

Žijeme v natolik bohaté společnosti, že i uprchlíci mohou u nás důstojně žít a případně pracovat. Ano, jsou mezi nimi tací, kteří naší pohostinnosti a dobroty zneužijí. Tak to ale chodí v každém evropském národu, u nás nevyjímaje. Takže jak vlastně vypadá ukrajinský uprchlík? Jako my.