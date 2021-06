V drtivé většině středních škol v regionu, potažmo v celé republice, maturitní zkoušky skončily. I přes ztížené podmínky, kdy museli studenti prakticky celý školní rok strávit za monitory počítačů na distanční výuce, se většině zkoušku z dospělosti povedlo složit.

Například na Obchodní akademii a Střední pedagogické škole Beroun, kde jsem se byl minulý pátek na probíhající maturity podívat, se pohybovala úspěšnost kolem 90 procent. Když jsem přihlížel, jak si studentky losovaly otázku, pak následovala příprava na „potítku“ a posléze ústní zkoušení, hned jsem se nostalgicky vrátil do dne, kdy jsem sám zkoušku skládal. Příjemná vzpomínka mi vykouzlila úsměv na tváři.

Ale premiér Andrej Babiš chtěl letošní maturanty o tento vzrušující zážitek připravit, když v dubnu začal populisticky šermovat maturitou úřední. Ještěže tento příšerný nápad, za kterým si premiér tvrdě stál, neprošel.

Studenti by jednoduše byli ocejchováni jako ti, kteří to měli zadarmo. „Určitě je lepší, že tu maturitu letos dělali, protože by si to nesli prakticky celý život, že to tehdy dostali úředně,“ shoduje se na názoru i ředitel školy Jaroslav Šturc. A nejen on. Podle zjištění identický postoj sdílejí další ředitelé středoškolských zařízení na Berounsku.

Kdyby to prošlo, studenti by tak byli přišli o ten pocit dobře odvedené práce, které věnovali čtyři roky svého života a kde je zkouška z dospělosti tou zaslouženou tečkou. Ostatně je vskutku příjemné si zavzpomínat, jak jsme se tehdy cítili, když jsme ten „papír“ dostali. Nechtěl bych, aby mi to tehdy bylo odepřeno. A je jen dobře, že se to letošním maturantům nepřihodilo.