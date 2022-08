Jenže jakmile se tato zpráva dostala na světlo, především sociálními sítěmi se valila vlna hejtů. Že to tam nemá co dělat, protože jde o klidovou zónu.

Osobně jsem se držel spíše zpátky a čekal, co se z tohoto vyklube, byť jsem se s nápadem také vůbec neztotožňoval. Představoval jsem si totiž nějakou stříbrnou příšeru, která se bude leskle plazit přes tři čtvrtě svahu ikonické berounské hory a brutálně naruší její ráz. Od té chvíle, co jsem se seznámil s plány a přesným místem, jsem ale v klidu. Tubus se bude skrytě klikatit z jedné úrovně pěší cesty parku do o zhruba 15 metrů níže položené ulice Křenovka.

A co s argumentem, že jde o odpočinkovou zónu, která není lunaparkem, takže tam skluzavka nemá co dělat? Pro dospělé to možná platí, ale uvědomme si, že děti odpočívají hraním. Mají energie na rozdávání a přiznejme si, že skluzavka pro ně bude hezkým dárkem. Podobná je například v pražském obchodním centru Šestka. Pokaždé, když jdu náhodou kolem, si říkám, že je trochu divné, když si děti hrají v nákupním středisku. Ale takhle venku v parku na čerstvém vzduchu – to by bylo fajn.

Čeho se spíše obávám, jsou vandalové, kteří Beroun poměrně dost trápí. Rád bych se mýlil, ale bude to asi bohužel jen otázkou času, kdy se někomu povede tubus nějak poškodit.