Facebookem prolétlo video z konce ledna s člověkem, kterého někde u Dolní Černé Studnice v okrese Jablonec nad Nisou natočil jistý Petr Buriánek, jak do zasněženého lesního porostu vedle cesty odhazuje odpadky. Dalšího smetí v autě se už nestihl zbavit. Video má už téměř tři čtvrtě milionů zhlédnutí a spousta lidí souhlasí s hlasem autora, že by si pán za tohle zasloužil pár facek. Chlapík přitom vypadá celkem slušně, jistě napadlo mnoho těch, co video viděli.

Slušným člověkem je zřejmě jiný zaostalý jedinec, tentokrát z Berouna. Ten se zase prakticky ve stejném období zbavoval stavebního odpadu a větví tak, že vše házel do nádob na tříděný odpad na Závodí. Jeho nechytil náhodný kolemjedoucí, ale nastražená fotopast městských strážníků. Zřejmě pod tíhou důkazů se poté přiznal. Přitom areál AVE je od místa pouhých pět minut autem.

Přistižen při činu! Fotopast odhalila muže, jak vyhazuje suť do tříděného odpadu

Co lidi vede k takovému jednání, když se dneska dá prakticky všechno zadarmo nebo za symbolický poplatek složit na sběrném dvoře? Vždyť to musí být daleko vetší dřina svůj bordel hodit někam do příkopu či do lesa než to v klidu odvést na dvůr. K takovému chování mi nejde najít jediné racionální vysvětlení.

Mezitímco člověk z videa má minimálně ostudu jak trám, berounskému „skládkaři“ nyní ve správním řízení hrozí pokuta 50 tisíc korun. A pevně doufám, že budu moct přinést zprávu o tom, jak z něj úřednicí udělali exemplární příklad a napálili mu plnou sazbu – padesát tisíc za pár větviček a cihel. Co jiného s takovými lidmi? Jedině tvrdými tresty se tohoto podivného nešvaru zbavíme.