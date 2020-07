Na stranu měst se přidal i Středočeský kraj, a tak by prý nejpozději do konce letošního roku mělo začit platit právě dopravní omezení, které zakáže vjezd těžkých nákladních vozidel právě na krajskou silnici, vyjma samozřejmě dopravní obslužnosti.

Pokud se Berounští, Králodvorští, Zdičtí či Hořovičtí takového omezení dočkají, pak je to jedině dobře. Přeci jen čím méně kamionů a vůbec nákladní dopravy projede centry měst, tím lépe pro všechny zde žijící. Na stranu druhou neustále slýcháme o tom, jak je potřeba zlepšit kvalitu ovzduší ve městech, co si o uhlíkové stopě.

Je škoda, že takovýto omezení nepřišlo dříve. Třeba by stálo za to zrevidovat veškeré silnice a trasy a pro nákladní dopravu a možná by se našly další úseky, po kterých kdyby nejezdily permanentně kamiony, lidem by se tu žilo lépe. A ještě by se ušetřily i v některých případech peníze za nejrůznější studie.