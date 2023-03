Příspěvek na sociálních sítích, který zkresleně prezentuje jistou skutečnost, může nadělat pěknou paseku. Své o tom nyní ví oblíbený zvěrolékař a spolumajitel kliniky HaF v Králově Dvoře Lukáš Hanzel. Během pouhých dvou hodin dostala jeho pověst slušně holí přes záda. A to jen proto, že se snažil pomoct, a přitom trochu ohnul pravidla.

Tělo utraceného psa zůstalo pohozené venku. Případ řeší veterinární správa

Věc rozpoutala o dalších okolnostech prakticky nic neříkající fotka. Na snímku je utracený pes, jenž je z poloviny zabalený v modrém pytli a ležící ve dvoře domu, kde ordinace sídlí. Autorka snímek naprosto bez rozmýšlení poslala jak na krajskou veterinární správu, tak i na facebookovou skupinu STOP týrání CZ/SK. Načež četné sdílení a následný lynč v podobě odsuzujících komentářů na sebe nenechaly dlouho čekat. Zvěrolékař se rovněž bude muset připravit na postih od úřadů.

Vysvětlení okolností je přitom jednoduché. Čtyřicetikilového psa si majitelé, kteří jej přivezli na uspání pozdě večer, neměli jak odvézt ani pohřbít. K věci se tedy veterinář postavil tak, že jim i navzdory pozdní hodině nabídl pomoc. „Zavolal jsem kafilérii, ale tamní pracovníci už večer nemohli přijet a tělo psa se pro jeho velké rozměry nevešlo ani do mrazicího boxu. Takže jsem ho musel do rána uložit u nás. Bohužel to teď schytám, ale psovi jsem pomohl,“ sdělil k věci Hanzel. Čili, byť asi poněkud nešťastně, pro svojí velikost muselo být tělo psa připraveno k transportu takto. Jenže autorka snímku nemohla „skandálu“ odolat a výjev vyfotila.

Svět manéže je pro ně závislostí i láskou. Do Berouna přijel cirkus Metropol

Přitom by bylo mnohem jednoduší si v této souvislosti pořádně zjistit okolnosti, než se rozhodnu ordinaci poměrně dost hystericky rozmáznout na facebooku. Navíc skrze skupinu, jež má přes 36 tisíc sledujících, a která bojuje proti týrání na zvířatech. Jak byl ale tento pes týraný, když jej veterinář citlivě a šetrně uspal? Příspěvek byl sice asi po třech hodinách smazán, ale škoda už byla napáchána.

Kvůli přecitlivělosti a zbrklému jednání je nyní týrán zvěrolékař. Jeho reputace utrpěla a k tomu ještě bude čelit veterinárnímu správnímu řízení. To vše jen proto, že pro dobrou věc byla mírně ohnuta pravidla.