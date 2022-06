Komunální volby se kvapem blíží a místní hnutí a politické strany připravují kandidátky a ladí své programy. Přičemž je nyní už jasné, že tyto volby budou pro Beroun přeci jen trochu jiné. A to proto, že budoucí vedení radnice se bude muset velmi snažit, aby odvrátilo blížící se demografickou katastrofu.

Už před necelým rokem vyšel podklad pro rozvoj školství, dokument, který poukazuje na variantu maximálního nárůstu obyvatel podle plánů investorů a územního plánu. Používá mechanismus mapování jednotlivých staveb pro bydlení, které jsou buďto čerstvě dostavěny nebo v příštích letech vyrostou. A pro dvacetitisícový Beroun to dělá kolem 2700 nových bytových jednotek. To může představovat až šest tisíc obyvatel, což dělá až třicetiprocentní nárůst. Jde především o projekty, které už nejde zastavit, protože by v mnoha případech mohlo jít o poškození investice.

Podobně jako v ostatních městech v blízkosti Prahy, také v Berouně je nyní situace poměrně kritická, co se například týče kapacity základních škol a mateřinek, které se blíží ke svým maximům. Pak tu je třeba Plzeňská ulice, jež je hlavním dopravním tahem města, která už nyní ve špičce nezvládá nápor aut. I když zdravotnická zařízení by podle té samé studie měla populační boom ve městě ustát, v prvních dvou příkladech je momentálně na problém zaděláno. Zásadní tedy je rozhýbat zablokovaný projekt jižního obchvatu města a začít budovat novou základní a mateřskou školu, protože ty nevyrostou přes noc.

Nové vedení radnice, potažmo celé zastupitelstvo, které se zvolí na následující čtyřleté období, tak bude stát před nesmírně těžkým „pyrotechnickým“ úkolem, a sice tuto tikající bombu deaktivovat. A nebude to vůbec snadné, když uvážíme, že minimálně jedna ruka je už nyní svázaná válečnou drahotou s kombinací krizí na trhu s energiemi a ve stavebnictví.