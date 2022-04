Vyvěšení portrétu prezidenta ve školách a státních institucích je nepovinným vyjádřením úcty vůči němu a nejvyšší ústavní funkci, kterou zastává. Uznání se ale Miloši Zemanovi po jeho dalším nechutném kiksu nedostane. A ani by nemělo.

Jen těžko a v křečích jsme přecházeli všelijaké excesy, které si za poslední roky hradní partička dovolovala. Milost odsouzenému podvodníkovi Miloši Balákovi se ale stala ztělesněním perverzity chování hradu, jež není ničím jiným než plivnutím do tváře společnosti, popřením smyslu etiky, výsměchem policii a justici.

Portrét prezidenta Zemana ve většině středočeských a pražských škol nenajdete

Zeman sice už dávno přestal být v mnoha očích váženým prezidentem, tímto krokem se ale definitivně dokázal zapsat do české historie jako mocnář, který pohrdá vším a všemi.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a jeho podobizna hojně mizí ze škol a úřadů. Těžko byste ji hledali například na berounské obchodní akademii nebo v prostorách místního gymnázia. A to je dobře, protože funkce prezidenta je politickým vrcholem a osoba, která ji zastává, by měla být především vzorem pro mladé generace. Z takového člověka, jakým je Miloš Zeman, si ovšem studenti mohou brát dobrý příklad jen těžko.

Proč by se na něho tedy celé vyučování měli dívat? Čím méně bude Zeman na očích, tím dříve skončí v propadlišti podivných porevolučních dějin českého státu, kde se uvelebí vedle Václava Klause.

Většina z nás tak už poměrně nervózně sleduje odpočítávání do konce Zemanova mandátu. Je to ale stále dlouhých 335 dní a dost se děsím, co si za tuto dobu pro nás ještě připraví.