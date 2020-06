Když vláda slibovala státní peněžitou pomoc malým živnostníkům v podobě takzvaného kompenzačního bonusu neboli pětadvacítky, nikdo ze starostů netušil, že se na pomoci budou podílet i samosprávy. Od minulého týdne je to realita. Vedení obcí už tak musí znovu a mnohem důkladněji zasahovat do svých rozpočtů a sanovat výpadky.

Že musí přijít škrty, je jasné všem starostům. Jen zatím příliš nepadají konkrétní rozhodnutí, na jaké že projekty nezbudou peníze. Okresní město Beroun už ovšem první omezení hlásí – odsouvá projekt za dvacet milionů korun na výstavbu sociálních bytů. Přitom právě takovéto lokální investice jsou podle ekonomů a i samotných starostů řešením, jak se dostat z ekonomické krize, jak dát lidem práci, firmám zakázky. Po prvotních vládních slibech o nutných investicích přichází ze sněmovny zcela opačný vzkaz: Šetřete.

Úsměvná jsou i slova o tom, jak moc peněz samosprávy mají. Ano, některé mají na účtech ušetřeno „bokem“ desítky milionů korun. Rozhodně se ale nejedná o peníze, které by jim milostivě poslal stát. Jsou to peníze, které si obce ušetřily v průběhu několika let s vidinou uskutečnění zásadního projektu. Tím může být nejen například realizace či modernizace čistírny odpadních vod ale i výstavba chodníku.

Co ale nejdříve, milý státe, než začneš sahat na snadno dostupný penězovod, udělat revizi ve vlastních řadách, nabobtnalém aparátu a nesmyslných projektech. V době ekonomického boomu k tomu byla vhodná doba.