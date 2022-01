Venku už jen bezmocně pozorovala, jak plameny ničí její domov. A aby toho nebylo málo, během zásahu si ještě vyslechla jízlivé poznámky od některých postávajících, že si „paní určitě zapálila v ložnici“. Rodina přišla o všechno, protože co nezničily plameny, o to se postaraly kouř a voda. Jenže poté se navzdory nepříjemné zkušenosti s pomlouvači stalo něco úžasného.

Během pouhého víkendu se lidé složili na pomoc rodině vyhořelého bytu

Událost se stala v pátek 7. ledna dopoledne a nato Veronika Edems, sousedka postižené rodiny, ještě ten den na facebooku zveřejnila zprávu, v níž skrze sbírku vyzvala veřejnost k pomoci. Reakcí na to byla štědrost, která neznala meze. Rodině do prostor restaurace Formanka, které poskytl majitel podniku Jiří Míka, navozili lidé nové oblečení a spoustu vybavení do domácnosti včetně elektroniky. „Vše v neuvěřitelné hodnotě,“ neskrývala vděčnost paní Adéla. Navíc se za pomoci peněžní sbírky vybralo 45 tisíc korun. To vše se stihlo za pouhý víkend! Vybrané peníze posléze rodině pomohly s kaucí na nový byt a prvním nájmem.

Pokud opomenu úžasnou sílu sociálních sítí, které v této souvislosti nebyly jen tím obávaným žroutem času, byli to hlavně lidé, kteří neignorovali nepřející osud jedné rodiny a rozhodli se pomoct. Je tedy nesmírně povzbuzující vědět, že je mezi námi stále tolik dobra, i když máme často pádné důvody si myslet opak.