Každá doba přináší své hrdiny nepopulárních kroků, které vytrhnou společnost z pomyslné komfortní zóny. Ti posléze většinou udávají trend dalšího vývoje. Udělat ale tak zásadní rozhodnutí může být velkou výzvou, hlavně pokud musí projít zastupitelstvem obce. O co jde?

Svatý Jan pod Skalou je vůbec první obcí v České republice, která se podepsala pod Klimatickou žalobu. Tu za spolek Klimatická žaloba ČR připravila a podala advokátní kancelář Frank Bold Advokáti. Žaloba je mířena na české státní orgány odpovědné za snižování emisí a zajištění adaptačních opatření na změnu klimatu. Žaloba byla podána před třemi týdny a nyní je na cestě k českým soudům.

Klimatické změny nejsou jen sucha, ale i povodně vyvolané extrémními výkyvy počasí. Oboje si v uplynulých letech Svatý Jan pod Skalou „užil“ poměrně dost. Čili z mého pohledu to nemohlo být více symbolické, když se takto těžkého úkolu dobrovolně ujala právě tato magická, s přírodou se snoubící obec.

Text žaloby je podpořen řadou výzkumů a upozorňuje mimochodem především na to, abychom v příštích devíti letech radikálně snížili emise skleníkových plynů. Po celém světě bylo podáno více než 600 podobných žalob. V případě výhry může soud vládě nařídit, aby (konečně) začala podnikat reálné kroky vedoucí ke snižovaní emisí.

Svatý Jan pod Skalou se tak stal první hrdinnou obcí u nás, která se pod žalobu podepsala. A pevně věřím, že to motivuje další obce se připojit (včetně jiných právnických subjektů). Nejde o to, aby to vláda pořádně „slízla“, jde o budoucnost našich dětí a dalších generací.