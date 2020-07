Podle iniciativy, jejíž tváří jsou světově známí cyklisté Roman Kreuziger a Peter Sagan, je tento odstup důležitý kvůli nárazové vlně, jež následně může cyklistu rozhodit a způsobit tak dopravní nehodu. Uzákonění zmíněného odstupu by tak mělo zvýšit bezpečnost cyklistů na silnicích.

Cyklistika patří v Česku k nejoblíbenějším sportovním aktivitám a jakékoliv opatření je jistě krokem správným směrem. Nicméně existují mnohem horší prohřešky k řešení. Jedním z nich je povinné nošení ochranné přilby. Že se jedná o jednu z nejdůležitějších pomůcek, potvrzují téměř každé prázdniny i berounští záchranáři. Loni jen díky přilbě neskončil chlapec ve školním věku, který přelétl přes řídítka jízdního kola, s těžkými zraněními v nemocnici. Jiní plnoletí cyklisté takové štěstí neměli, ovšem nutno podotknout, že ti vyrazili na kole bez přilby. Před několika lety na absenci ochranné přilby doplatil mladší muž, který jel po lesní cestě na Křivoklátsku. Bohužel nezvládl řízení a narazil hlavou do stromu. K životu už ho záchranáři nepřivedli. Přitom kdyby měl přilbu, mohl žít…

Hledat bezpečnost cyklistů ihned v konfrontaci s řidiči motorových vozidel tak není úplně na pořadu dne, navíc na některých komunikacích dodržet tento odstup bude opravdovým „oříškem“, neboť některé okresní silnice jsou dosti úzké a vznikají tu problémy už při míjení aut. Cyklistické organizace, spolky a třeba i kluby by měly především tlačit zákonodárce k uzákonění povinnosti nošení ochranné přilby i pro cyklisty starší osmnácti let. To pomůže cyklistům hned. Navíc někteří rodiče pak nebudou muset vysvětlovat, proč některý cyklista má na hlavě přilbu a druhý ne.