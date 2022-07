Poslanci schválili takzvaný LEX Ukrajina II, který upravuje podmínky pobytu uprchlíků na našem území. Ustanovení platí od konce května a jeho účinnost je časově omezena do konce března příštího roku. Kromě jiného znění zákona umožňuje správním celkům a institucím to, že mohou Ukrajincům odpustit poplatky za různé úkony. Zákon má tímto způsobem prchajícím před válkou usnadnit pobyt.

Věc se týká například správních poplatků za registraci vozidel, uzavření manželství, ohlášení živnosti či vydání stavebního povolení a podobně. Obdobně lze prominout i místní poplatky třeba za komunální odpad či za psy. Nicméně oslovená města, Beroun, Hořovice a Králův Dvůr, ale třeba také Příbram, zákona nevyužijí a k tomuto kroku nepřistoupí. Radnice totiž sdílejí podobný názor, a sice že zde uprchlíci žijí dost dlouho na to, aby se dokázali aklimatizovat. Navíc nezávisle na sobě upozorňují, že by se vytvářely sociálně nebezpečné rozdíly.

KOMENTÁŘ: Berounské zastupitelstvo objevilo Ameriku

Na začátku války jsme příchozím uprchlíkům ukázali nesmírnou solidaritu. Jenže nic netrvá věčně, a jak postupně opadla prvotní euforie z pomoci, podobně to máme i s vlastními zdroji. A když ještě vezmeme v úvahu blížící se „drahou zimu“ a celkové snížení životní úrovně, podobné výhody pro Ukrajince by pouze společnost polarizovaly. To by v důsledku přitopilo v pomalu probouzející se protiukrajinské náladě ve společnosti, která je bohužel již modrožlutě nasycena. Naše pomoc má nyní spíše směřovat k integraci Ukrajinců; pomáhejme jim s češtinou, ukazujme jim cesty, jak se u nás dá dobře žít. A také je nechme platit poplatky.