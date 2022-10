Zhruba v polovině září se řemeslníci pustili do oprav rezivějících, stále relativně nových přístřešků na berounském autobusovém nádraží. Věc se tak konečně – a vlastně relativně rychle – dala do pohybu, kdy už je jedno ze tří nástupišť dokonce hotové a práce se přesunuly na další.

Jedno se tedy vedení města upřít nedá, a to poměrně rychlé jednání vedoucí k nápravě. Berounský deník na problém upozornil v polovině února tohoto roku a město nejdříve muselo projít byrokratickým kolečkem, než na konstrukce mohl někdo sáhnout. Projekt přesunu celého nádraží z Václavského náměstí byl totiž hrazen i dotacemi z Programu švýcarsko-české spolupráce, na který se vztahují záruky i takzvaná udržitelnost.

Rezivějící autobusové nádraží se opravuje. Město nebude vymáhat vzniklou škodu

Stejně tak se musel nejdříve nechat provést znalecký posudek, aby zjistil, zda dodavatelská firma Siacity použila v souladu se smlouvou k ošetření povrchu železných konstrukcí žárový zinek, který materiál výrazně chrání před korozí. Nepoužila. A pak ještě trvalo nějaký ten pátek, než se našla firma, která celou věc dá do pořádku.

Vynechme nyní dohady, kdo to zaplatí a zda se někdy povede dohnat někoho k zodpovědnosti. Mnohem důležitější je holý fakt, že se nosníky konstrukcí opraví z bezpečnostních důvodů. Protože nejsou sloupky zinkem ošetřeny ani zevnitř, časem by totiž mohlo dojít až k takovému oslabení materiálu, že by v tom nejkrajnějším případě mohl jednoho dne těžký mokrý sníh nebo silný vítr masivní konstrukci s tvrzenými skly poslat k zemi, přímo někomu na hlavu, nebo způsobit další škodu.

A to už by byl mnohem větší průšvih než chybějící statisíce v městské kase.