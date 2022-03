Putinův režim ve čtvrtek 24. února v brzkých ranních hodinách zahájil invazi do Ukrajiny, čímž v podstatě uvrhl část Evropy do válečného stavu. V květnu tomu bude už 77 let od konce 2. světové války a málokoho by tak napadlo, že by se v této době mohl udát podobný akt agrese, jaký si novodobá historie pamatuje právě u Adolfa Hitlera při napadení Polska.