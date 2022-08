S příchodem září nezačíná pouze nový školní rok, ale také vstoupíme do volebního měsíce a v Berouně poté povstane nové vedení radnice, které ale bude stát před hodně těžkým obdobím. Díky developerské činnosti město jistojistě nejvíce trápí plíživý nárůst obyvatel, který kvůli nerozvážným rozhodnutím minulých vedení města může vést až k dramatickému snížení životní úrovně. Bohužel se věci dosud nepřikládalo tolik váhy, kolik by si zasloužila, a výsledkem je, že na populační bombě začalo odpočítávání.

S více lidmi ve městě houstne doprava, a mezitím, co čas neúprosně plyne, už minimálně dekádu se nikam nepohnula stavba tolik důležitého jižního obchvatu města. Ve společnosti momentálně panuje až netečná únava nad skutečností, kolik let se nic neděje. Rostoucí počet obyvatel navíc zákonitě ovlivňuje i další části infrastruktury města, a jakmile se problém ještě více dotkne už teď ve švech praskajících školách a školkách, to už by se mohli lidé nepříjemně probudit.

Problém se z jedné části začal zásadněji řešit až v průběhu loňského roku, kdy zastupitelstvo schválilo strategický dokument, který předložila radnice, jenž v budoucnu dobrovolně zaváže developery k finanční spolupráci na rozvoji infrastruktury města. Na druhou stranu v ten samý rok ale musela zase hlavně opozice zabránit záměru nesmyslné satelitní výstavbě v lokalitě Na Ptáku, která by jistě situaci nevylepšila.

Určitě to tedy nově zvolené vedení radnice nebude mít jednoduché, pokud ještě zvážíme, že město musí splácet historické dluhy. Jedním z nich byla například rekonstrukce prostranství před Hvězdou. Kdyby ta se nezahájila, to už by byl „epic fail“. Dalším je zase odfušované autobusové nádraží, kde se stále (ne)hledá viník. Věci se prostě musí v následujících čtyřech letech dát do jasného pohybu, jinak může být zle.