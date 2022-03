Do berounského okresu přišlo už přes 1700 uprchlíků a pomalu si začínáme zvykat, že na ukrajinské spoluobčany narážíme čím dál častěji. V této souvislosti se na různých místech uspořádala řada setkání. Tak jako tomu například bylo minulý týden na Tetíně a za několik dní bude v Berouně při velkém benefičním koncertu. Součástí podobných happeningů se kromě sbírek lidé zejména potkávají a více se poznávají. A to je velmi důležité. Proč?

Byť často různí jednotlivci tyto akce haní, jde ve skutečnosti o velmi podstatný krok ve smyslu, jak lze skrze pomoc lidem prchajících před válkou udělat něco prospěšného pro vlastní komunitu. Odpůrci se mnohdy odvolávají na příživnictví, které od příchozích Ukrajinců hrozí. Jenže spousta z nich chce pracovat – většinou na částečný úvazek – řada z nich už tak činí, což přináší obrovský potenciál.

Ten spatřuje respektovaná ekonomka Danuše Nerudová, která uvádí, že pokud by obsadili jen polovinu v současnosti volných pracovních míst a brali například kolem 20 tisíc měsíčně, za rok by do důchodového systému přiteklo o 13 miliard korun navíc. A ještě k tomu by se rozhýbal pracovní trh.

Ale aby se toto povedlo, měli by se tu Ukrajinci cítit vítaní. A naše úloha, kterou zatím zastáváme velmi dobře, je právě takové prostředí vytvořit. Ono totiž hledat uplatnění s pomocí místních vše nesmírně ulehčuje. Sám jsem 11 let žil v zahraničí a není nic příjemnějšího, když právě v lokální komunitě cítíte podporu.