Od pondělí 25. května by se měly otevřít třídy prvních stupňů základních škol, rodiče tam budou moci poslat svého školáka navíc zcela dobrovolně. Kdy se otevřou mateřské školy, není zatím jasné.

Řada rodičů tak defakto řeší stejný problém – mnozí by se chtěli a někteří se i z finančních důvodů potřebují vrátit do zaměstnání, ovšem nemají kam umístit své děti, jelikož pomyslná dostupnost hlídání i babiček a dědečků není v dnešní době samozřejmostí.

Řada rodičů tak má nyní pouze termín otevření školy. Pokud rodiče mají doma školáka a předškoláka, je situace mnohem komplikovanější – zřizovatelé mateřinek se na Berounsku teprve rozhodují, kdy školky otevřou.

Je to nezávidění hodná situace pro všechny starající se o děti plná stresu a neustálého čekání na informace. A rozhodně nezaznívá kritika na neinformovanost od rodičů, ale i od zřizovatelů – ani ti nemají informace, jak bude výuka vypadat, jaká budou hygienická opatření a podobně.

V tomto vláda a především zúčastněná ministerstva selhávají. Při oznámení rozvolňování opatření v podobě návratu dětí do škol měla mít již připravené dokumenty pro školy a zřizovatele a poskytnout jim tak návod. Nebo o termínu pomlčet a představit jej až vše bude připravené.

Je dost šibeniční, aby ani na začátku května neměli ředitelé v ruce metodiku. Je to stejné, jako byste se rozhodli vařit omáčku a teprve po vložení základních ingrediencí se rozmýšleli, jakou uvaříte, a mezi tím by se začaly suroviny připalovat. Podobně to uvařila se školami i vláda…